Europei pallanuoto, Setterosa ko nella ‘finalina’: per la Grecia bronzo e pass olimpico

Europei 2022, Mondiali 2023, Europei 2024. La Grecia batte ancora una volta l’Italia. Non si spezza il tabù ellenico per il Setterosa che perde, ancora una volta, contro la Grecia e lascia sul piatto la medaglia di bronzo dell’Europeo e un prezioso pass olimpico per i Giochi di Parigi 2024.

Nella ‘finalina’ fra le due eliminate in semifinale, l’Italia parte malissimo giocando 3 quarti estremamente sottotono, finendo sotto 4-1 nel punteggio. Ultimo quarto di pura rabbia e orgoglio delle ragazze azzurre che agguantano addirittura la parità sul 6-6. Entusiasmo che però viene spento dalla rete di Eleftheriadou che vale il 7-6 in favore della Grecia.

L’Italia avrà un’ultima chance per guadagnarsi il pass per le Olimpiadi di Parigi nei Mondiali di febbraio.