Europei Pallanuoto, Italia-Spagna cambia orario: dove vedere in tv la semifinale

Il Settebello di coach Campagna ha trionfato ieri contro il Montenegro dei quarti di finale degli Europei di pallanuoto 2024, in corso in Croazia. Gli azzurri hanno staccato il pass così per la semifinale, nella quale dovranno fare i conti con la Spagna.

Nella giornata di ieri era stato comunicato che la semifinale tra Italia e Spagna si sarebbe giocata alle 20.15 di domani, domenica 14 gennaio, ma c’è stato un cambio di programma.

Il nuovo orario di Italia-Spagna

La semifinale tra Italia e Spagna è stata riprogrammata alle 16.30 di domani, 14 gennaio 2024. La partita si giocherà in Croazia ed è stata invertita con l’altra semifinale per motivi televisivi, essendo in semifinale, contro l’Ungheria, anche i padroni di casa.

La semifinale tra Italia e Spagna sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport.