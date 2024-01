Europei Pallanuoto: il Setterosa supera la Francia e vola ai quarti di finale

SportFair

Cinico e veloce in attacco, ermetico e attento in difesa e con le motivazioni che stanno crescendo con il trascorrere delle ore. Il Setterosa non si ferma, batte 12-6 la Francia nella seconda giornata del gruppo B degli Europei di Eindhoven, in svolgimento alla “Pieter Van den Hoogeband” fino al 13 gennaio, e strappa con un turno d’anticipo l’accesso ai quarti di finale.

Eccellente la prova dell’Italia, contro un’avversaria in crescita in vista dei Giochi Olimpici in casa, che, avanti 6-3 all’intervallo lungo, produce lo strappo decisivo in avvio di terza frazione con i gol in sequenza di Viacava, Giustini e Bettini che valgono il determinante 9-3; tra le azzurre altra prova super di Galardi, autrice di alcune giocate da centroboa d’altissimo livello, e di Bianconi che firma una tripletta.

La nazionale di Carlo Silipo – bronzo mondiale a Fukuoka 2023 ed europeo in carica – tornerà in acqua domenica 7 gennaio, alle 17.00, contro le vice campionesse olimpiche e bicampionesse continentali della Spagna: in palio il primo posto nel gruppo e quindi la possibilità di avere nei quarti di finale un’avversaria più “morbida”, probabilmente la Croazia; in caso contrario potrebbero capitare nel percorso verso la semifinale e il pass olimpico Ungheria o Grecia.

Italia-Francia 12-6

Italia: Condorelli , Tabani , Galardi 2, Avegno 2 (1 rig.) , Giustini 2, Bettini 1, Picozzi , Bianconi 3, Palmieri , Marletta 1 (rig.), Cergol , Viacava 1, Banchelli . All. Silipo

Francia: Rycraw , Heurtaux , Hardy , Bouloukbachi 3, Guillet , Hertzka , Dhalluin 1, Battu , Vernoux 2 (1 rig.), Radosavljevic , Raspo , Daule , Martineaud . All. Lorantos

Arbitri: Daskalopoulou (Gre), Debreceni (Hun)

Note: parziali 4-0, 2-3, 4-1, 2-2. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli Superiorità numeriche: Italia 4/7 + 3 rigori e Francia 3/11 + un rigore. Bianconi (I) fallisce un rigore a 2’35 del secondo tempo. In porta Banchelli (I) e Rycraw (F). In tribuna Gant e Cordovani.