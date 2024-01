Europei pallanuoto femminile, Italia ko 6-7 contro l’Olanda: pass olimpico appeso a un filo

SportFair

Si chiude con l’amaro in bocca la semifinale degli Europei di pallanuoto femminile per l’Italia. Le azzurre perdono il penultimo atto del torneo contro l’Olanda e dicono addio al sogno di tornare sul tetto d’Europa. La nazionale ‘Oranje’ si è imposta con il punteggio di 6-7.

Olandesi più ciniche e precise nei momenti decisivi, Setterosa un po’ spento in attacco. Per l’Italia a segno Avegno, Bettini, Picozzi, Bianconi, Viacava e Palmieri. Pesante l’espulsione di Claudia Marletta che non potrà prendere parte alla sfida per il bronzo contro la Grecia che metterà in palio il pass olimpico.