Europei pallanuoto, l’Italia debutta con una vittoria: dominio del Settebello contro la Georgia

Il Settebello non sbaglia e vince all’esordio dell’Europeo di pallanuoto. A Zagabria la partita contro la Georgia non è stata mai in discussione e si è conclusa con il netto risultato di 5-22. L’Italia scatta subito nel primo quarto con un parziale di 0-5 in grado di indirizzare il match.

Nel secondo quarto il tema dell’incontro non cambia e gli azzurri scappano definitivamente con un parziale di 2-6. Il dominio dell’Italia è evidente contro un avversario nettamente inferiore: gli ultimi due quarti si chiudono rispettivamente 0-6 e 3-5 per il definitivo 5-22. Per l’Italia i migliori realizzatori sono stati Di Fulvio e Fondelli con 5 gol a testa. A 4 Condemi, 2 di Iodice e Cannella, 1 per Marziali, Bruni, Di Somma e Dolce.