Europei di pallanuoto, altra vittoria per il Settebello: Grecia ko

Nella calza della Befana il Settebello trova altri tre punti pesantissimi e meritatissimi. Vince 15-8 con la Grecia vice campione del mondo e conferma quanto di buono aveva fatto vedere due giorni prima con la Georgia e questa volta con un avversario di spessore assolutamente superiore.

Il cammino azzurro ad Euro Croazia 2024 proseguirà lunedì 8 gennaio alle 19.00 con il terzo ed ultimo appuntamento del girone preliminare con l’Ungheria, oro ai mondiali di Fukuoka 2023, che nell’altra partita ha superato 15-11 la Georgia che era andata in vantaggio con Vasic su rigore dopo 41 secondi ed ha tenuto botta fino alla fine. Risultato che è maturato nella quarta frazione di gara quando i gol di Tatrai e Fekete chiudevano il match e le parate del giovane Gyapjas smorzavano l’impeto georgiano. Migliore in fase realizzativa Adam Nagy con 4 gol e l’80% della media tiro. Lunedì diretta su Rai Sport HD con la telecronaca di Dario Di Gennaro e il commento tecnico di Francesco Postiglione.

Nella storia degli Europei, dal 1927 ad oggi, Italia e Grecia si sono affrontate 14 volte in dodici edizioni. Il bilancio è completamente favorevole agli azzurri con 13 vittorie e un pareggio, 139 gol realizzati e 99 subiti. In due occasioni si sono affrontate due volte; a Firenze 1999 nel girone e nella finale per il terzo posto dove entrambe le partite si conclusero col risultato di 7-6 ed a Belgrado 2006: 14-11 nel girone e 11-10 dopo i supplementari nella finale per il quinto posto.

In questa seconda partita rimangono in tribuna gli attaccanti Luca Damonte (mancino) genovese, cresciuto nell’Arenzano, che gioca in Ungheria con il Ferencvárosi insieme a Di Somma e Giacomo Cannella, romano della Pro Recco.