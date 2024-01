Europei di figura: Matteo Rizzo splendido terzo a Kaunas

SportFair

Sul ghiaccio della Zalgirio Arena di Kaunas (Lituania) si è completata la terza giornata dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio di figura. L’appuntamento clou di venerdì 12 gennaio era rappresentato dal programma libero del settore maschile.

Lo short program tenutosi mercoledì sera aveva visto due azzurri collocarsi nei quartieri nobili della classifica, poiché Gabriele Frangipani (Fiamme Oro) e Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) occupavano rispettivamente la quarta e la sesta piazza. Nikolaj Memola (Fiamme Oro) aveva invece concluso il primo segmento di gara in dodicesima posizione.

Nell’atto decisivo della competizione, Rizzo ha letteralmente gettato il cuore oltre l’ostacolo. Il vice-campione d’Europa in carica, non al 100% della condizione e destinato a operarsi a un’anca nei prossimi giorni, si è reso protagonista di una prova commovente. Nonostante una caduta, il venticinquenne azzurro si è espresso sui propri limiti attuali, chiudendo con 250.87 punti. La performance, unita a una serata-no dello svizzero Lukas Britschgi, gli ha permesso di issarsi sul gradino più basso del podio alle spalle del francese Adam Siao Him Fa (276.17) e dell’estone Aleksandr Selevko (256.99).

L’odierno bronzo rappresenta la terza medaglia della carriera di Rizzo nell’ambito della manifestazione continentale dopo quello già artigliato nel 2019 e l’argento del 2023.

In ottica tricolore, le prestazioni di rilievo non si sono fermate qui. Frangipani ha pattinato un programma libero solido, grazie al quale ha confermato la posizione occupata al termine del corto. Il ventiduenne di scuola altoatesina si è pertanto classificato quarto con il punteggio di 246.09, incamerando quello che è di gran lunga il miglior piazzamento della carriera in un Europeo. Memola ha, infine, concluso decimo, totalizzando 225.88 punti.

Inoltre, fra la mattinata e il primo pomeriggio, è cominciata la gara di danza. Charlène Guignard/Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) sono in testa dopo la Rhythm Dance con 86.80 punti. I detentori del titolo hanno stabilito il nuovo primato stagionale, facendo segnare il miglior punteggio tecnico e la valutazione più alta sulle componenti del programma. Il vantaggio sui britannici Leah Fear/Lewis Gibson (85.20) è tuttavia minimo. Si annuncia quindi una sfida al fulmicotone nella Free Dance.

Victoria Manni/Carlo Röthliesberger (Icelab) si sono attestati in 15ma posizione, mettendo a referto 62.26 punti. Purtroppo, il primato stagionale non è stato sufficiente agli esordienti Leia Dozzi/Pietro Papetti (H.C. Diavoli Rossoneri) per qualificarsi alla danza libera, riservata alle migliori venti coppie. Il binomio ha concluso la propria avventura al 22° posto con il punteggio di 58.71.