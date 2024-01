Europei ciclismo su pista: Italia in doppia finale! Le donne per l’oro, gli uomini per il bronzo

SportFair

Grandi soddisfazioni per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista. Il quartetto composto da Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster ha staccato il pass per la finale dell’Inseguimento a squadre donne.

In semifinale le azzurre hanno avuto la meglio della Francia. Nella finale di domani sfida alla Gran Bretagna. In campo maschile il quartetto Davide Boscaro, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan si giocherà il bronzo contro la Germania. La finale per l’oro sarà tra Danimarca e Gran Bretagna.