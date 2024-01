Europei Beach Volley 2024 in Olanda: le città che ospiteranno le partite

SportFair

La CEV ha ufficializzato che saranno L’Aia, Apeldoorn e Arnhem le città che ospiteranno i Campionati Europei 2024 di beach volley. La rassegna continentale, in programma dunque in Olanda dal 13 al 18 agosto, prenderà il via subito dopo la fine dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, regalando di fatto a tutti gli appassionati un’estate ricca di emozioni.

Continua dunque la tradizione dei più importanti eventi organizzati in diverse città olandesi, iniziata con i Campionati del Mondo del 2015 e proseguita con gli Europei del 2018. La competizione raggiungerà il suo culmine a Scheveningen, un popolare quartiere balneare de L’Aia, teatro già delle finali dell’edizione 2012.