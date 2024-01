Europei Atletica 2024 a Roma, Mei: “banco di prova per i big verso le Olimpiadi”

SportFair

Roma ospiterà i Campionati Europei di Atletica 2024 dal 7 al 12 giugno. Un appuntamento importante che farà da antipasto in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Stefano Mei, presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera e della fondazione Roma Euro2024, intervenuto ai microfoni del programma rado “Gli Inascoltabili”, ha fatto il punto della situazione.

“Quest’anno avremo le Olimpiadi e i campionati Europei di Atletica Leggera a Roma, se fossi un atleta sarei molto contento perché significa avere moltissime occasioni per mettersi in mostra. – ha dichiarato – E poi avere un campionato continentale in casa è tutta un’altra cosa. Per come è stato posizionato nel calendario l’evento, Roma 2024 può diventare un banco di prova in vista delle Olimpiadi non solo per i nostri atleti, ma anche per tutti gli atleti europei“.

“Stiamo aumentando il peso dei nostri interventi per la promozione degli Europei, è chiaro che dopo il Covid è cambiato il comportamento degli appassionati, che comprano i biglietti anche a ridosso degli eventi sportivi – ha aggiunto Mei – Questa cosa un po’ ti spiazza e ti tiene col fiato sospeso fino all’ultimo, ma noi stiamo facendo un grande lavoro di promozione. A giorni comincerà una collaborazione con tanti altri eventi, che sia rugby, atletica o calcio, è importante che la gente conosca gli eventi“.

“Ne varrà la pena venire allo stadio perché ci saranno i nostri campioni, i prezzi saranno più a buon mercato rispetto alle Olimpiadi, sono prezzi più ‘umani’, mentre so che andare a Parigi sarà difficile per chi vorrà partire. L’Olimpico e Roma invece saranno accoglienti, ma soprattutto con prezzi giusti, anche per chi deve muoversi e andare a vedere un evento è importante”