Ellie Carpenter e Danielle van de Donk si sposano: alle Maldive la proposta di matrimonio

Due giocatrici del Lione, l’australiana Ellie Carpenter e l’olandese Danielle van de Donk, hanno annunciato il loro matrimonio sui social network.

Le due atlete, che si sono incontrate nel club francese nel 2021, hanno pubblicato una foto su Instagram in cui Van de Donk indossa un anello all’anulare. “La mia compagna per la vita”, hanno scritto nel post in comune.

Le due si stanno godendo una vacanza romantica alle Maldive, dove, si pensa sia arrivata la proposta di matrimonio di Carpenter.

Le due giocatrici insieme hanno vinto i campionati francesi 2022 e 2023 , la Coppa dello scorso anno e la Champions League 2022.