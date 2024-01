Djokovic-Sinner, gli italiani ci scommettono: il dato che sorprende i bookmaker

SportFair

Attesa febbrile per la sfida Djokovic-Sinner agli Australian Open. Il tennista italiano, numero 4 al mondo, affronterà nella tarda notte italiana il campione serbo, numero 1 del ranking e favoritissimo per la vittoria del torneo. A dirla tutta… Nole sarà anche favoritissimo, ma non per gli italiani. I tifosi tricolori credono nel trionfo di Sinner e lo testimoniano i bookmaker.

Djokovic-Sinner: 3 italiani su 4 scommettono su Jannik

Secondo le stime di Better e Goldbet, appena l’11% dei tifosi italiani crede nella vittoria di Djokovic all’Australian Open. Una scommessa in netta controtendenza se pensiamo che Nole ha vinto 10 titoli sul cemento australiano e non perde dal 2018! Una convinzione motivata dalla semifinale che lo vede opposto a Jannik Sinner che gode della fiducia dei tifosi azzurri: ben 3 italiani su 4, infatti, pronosticano Sinner addirittura vincente il primo Slam della carriera.

Sensazioni contrarie per i bookmaker. Newgioco e Planetwin365 vedono il serbo doppiare l’azzurro sia per la vittoria del trofeo, 1.75 contro 3.75, sia per la sfida della semifinale, 1.45 la vittoria di Nole contro il 2.70 per Jannik.