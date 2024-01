Colpo di scena a Cortina! Discesa interrotta per il forte vento: Sofia Goggia potrebbe perdere la vittoria

SportFair

E’ tutto fermo a Cortina d’Ampezzo, dove è in corso questa mattina la seconda discesa femminile. Sofia Goggia, autrice di una prestazione impeccabile, guida la classifica, ma il suo primo posto è messo a serio rischio dal maltempo.

Poco dopo la discesa dell’azzurra una bufera di vento ha costretto all’interruzione della gara. Le condizioni climatiche hanno costretto alla rimozione di un arco gonfiabile e, inoltre, hanno rovinato la pista, trascinando sul tracciato rametti e altri elementi pericolosi.

In questi momenti verrà presa una decisione e verrà data una comunicazione, ma è alta la possibilità che la gara venga cancellata e che Sofia Goggia debba rinunciare ad una possibile vittoria, la 25ª in carriera. Per omologare il risultato, infatti, devono partire le prime 30 atlete, cosa non accaduta oggi a Cortina.

La classifica prima dell’interruzione:

1) Sofia Goggia (Italia) 1’33″94

2) Laura Gauche (Francia) +0.15

3) Stephanie Venier (Austria) e Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.27

5) Cornelia Huetter (Austria) +0.30

6) Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) +0.32

7) Jasmine Flury (Svizzera) +0.55

8) Federica Brignone (Italia) +0.60

9) Mirjam Puchner (Austria) +0.75

10) Laura Pirovano (Italia) +0.77