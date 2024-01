Ciclismo, l’annuncio shock di Ulissi e della moglie: “la nostra bambina è volata in cielo”

SportFair

Il 2024 di Diego Ulissi si apre con una notizia che mai avrebbe voluto ricevere. Il 34enne ciclista toscano, vincitore in carriera di 8 tappe del Giro d’Italia, ha dato un triste annuncio sui social insieme alla moglie Arianna: la coppia ha perso la bimba che la donna portava in grembo.

Solo ieri, sempre sui social, la coppia aveva comunicato, attraverso un fiocco rosa, l’arrivo di una nuova sorellina per le piccole Lia e Anna. Poi il triste messaggio.

“La nostra bambina è volata in cielo”

Toccante il messaggio della moglie, retwittato da Ulissi: “purtroppo, dopo la grande gioia di ieri, oggi pomeriggio a una visita di controllo le cose non sono andate come dovevano… la nostra bambina è volata in cielo. Domani mi aspetta una lunga giornata, poi tutto sarà finito. Con grande dolore ringraziamo tutti per i numerosi messaggi di affetto“.