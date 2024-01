Atene, Istanbul, Belgrado… no! È Livorno: in 8000 per il derby in Serie B | VIDEO

SportFair

Atene, Istanbul, Belgrado. Un triangolo che per il basket vuol dire tifo indiavolato, spettacolo in campo e sugli spalti, vere e proprie maree umane che inondano i palazzetti e fanno aumentare a dismisura i decibel per 40 minuti effettivi più eventuali overtime. Uno spettacolo che ogni appassionato della palla a spicchi dovrebbe vivere almeno una volta nella vita.

La fortuna è che a Livorno, per almeno due volte l’anno, questo spettacolo si possa riproporre con una certa frequenza. E oltre ogni categoria.

Livorno, in 8000 per il derby di basket

Nel weekend il PalaModigliani ha riproposto il solito spettacolo, puntuale e maestoso, con 8000 tifosi vestiti di biancoblu o amaranto, il tifo incessante per l’intera gara, un derby appassionante chiuso 77-80 in favore della Libertas capace di battere Pielle con 3 liberi di Lucarelli in un finale incandescente. Spettacolo sul parquet, una cornice di pubblico formato Euolega. E sapete di che categoria si tratta? Serie B.

