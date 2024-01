De Rossi, a Trigoria da Re sulla Lamborghini Urus: prezzo e scheda tecnica | FOTO

SportFair

Daniele De Rossi ritorna a Trigoria dalla porta principale. Non più da giocatore, come ha fatto praticamente per tutta la sua vita calcistica, ma da allenatore della Roma. DDR è stato il sostituto scelto dalla società per prendere il posto di Josè Mourinho, esonerato nella giornata di ieri.

De Rossi a Trigoria in Lamborghini

Un ritorno da Re quello di De Rossi, rientrato a Trigoria a bordo di una magnifica Lamborghini Urus color amaranto. Si tratta del primo Super Sport Utility Vehicle al mondo, capace di coniugare l’anima di una supersportiva con le funzionalità pratiche di un SUV in grado di affrontare qualsiasi terreno, dall’asfalto alla sabbia, passando per il ghiaccio e lo sterrato.

La scheda tecnica della Lamborghini Urus

Prezzo: A partire da € 238.556

Motore: Lamborghini V8 biturbo da 4,0 litri

Potenza: 666 CV

Peso a vuoto: da 2.150 a 2.197 kg

Dimensioni: 5.112-5.137 mm lunghezza x 2.016-2.026 mm larghezza x 1.618-1.638 mm altezza

Velocità massima: da 305 a 306 km/h

Trazione: Trazione integrale 4×4