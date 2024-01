“È sempre complicato”, Dall’Igna sincero: Bagnaia rinnoverà con Ducati?

SportFair

“Fare meglio si può sempre, e deve essere l’obiettivo. Che sia difficile è altrettanto vero. I numeri fatti nel 2023 sono impressionanti. Se li guardi a freddo, capisci che probabilmente è una stagione destinata a essere unica“. Gigi Dall’Igna lo ammette con sincerità ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”: migliorare è l’obiettivo di tutti, ma fare meglio della Ducati 2023 è un’impresa non da poco.

Per riuscirci, serve ripartire da chi, nelle ultime 2 stagioni, ha messo la propria moto davanti a tutti in pista e nella classifica piloti portandosi a casa due Mondiali. Stiamo parlando, ovviamente, di Pecco Bagnaia.

Rinnovo Bagnaia: le parole di Dall’Igna

Con il contratto in scadenza al termine della prossima stagione, capire quale sarà il futuro di Bagnaia è uno dei principali nodi da sciogliere per la scuderia di Borgo Panigale. In proposito Dall’Igna è stato piuttosto criptico: la volontà è di rinnovare il contratto, ma quando si ha a che fare con un bi-campione del mondo la situazione è tutt’altro che banale. “Rinnovo prima del Qatar? Noi stiamo lavorando per questo. Poi, il contratto di un due volte campione del mondo è sempre complicato“, ha dichiarato Dall’Igna per poi sottolineare come veda Pecco rispetto al 2023: “(oggi) Pecco ha una consapevolezza ancora superiore“.