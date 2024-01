Curling, Co-op Canadian Open: l’Italia è ancora in corsa! Travolto il team Koe

SportFair

È giunta a compimento la fase a gironi del Co-op Canadian Open, quarto Grand Slam of Curling della stagione.

L’Italia maschile – composta da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) – era reduce da una vittoria e due sconfitte. Gli azzurri erano dunque obbligati a battere il Team capitanato da Kevin Koe per sperare di proseguire la propria avventura.

Partenza travolgente per la compagine tricolore che, dopo aver marcato tre punti nel primo end, ha firmato una mano rubata da due punti. Botta e risposta nel terzo e quarto parziale, dinamica in base alla quale si è arrivati al giro di boa sul punteggio di 7-2. I canadesi si sono sostanzialmente arresi, concedendo il successo all’Italia dopo un’altra mano rubata, che ha portato lo score sul definitivo 8-2.

Sono dunque state poste le fondamenta per restare in corsa nel torneo di Red Deer (Alberta). La certezza in merito alla sorte degli azzurri giungerà solo nella nottata europea, quando verrà stabilita con chiarezza la classifica del Round Robin. Con essa sarà possibile conoscere le squadre già sicure di accedere ai play-off e quelle che invece dovranno cimentarsi nei tie-breaker di sabato.