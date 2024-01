Curling, Co-op Canadian Open: esordio amaro per gli azzurri, Italia ko con la Scozia

SportFair

Nella notte europea, a Red Deer (Alberta) è cominciato il Co-op Canadian Open, quarta tappa stagionale del Grand Slam of Curling, il massimo circuito della disciplina. L’Italia è presente con la squadra maschile, formata da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle).

Il match inaugurale del round robin ha visto gli azzurri confrontarsi contro gli scozzesi capitanati da James Craik. L’incontro si è risolto con un’inopinata sconfitta all’extra end.

I britannici sono partiti nel migliore dei podi, marcando due punti in apertura e concedendone uno solo nel secondo parziale. Sono poi riusciti a guadagnare il vantaggio dell’ultimo stone nei segmenti pari, issandosi sul 3-1 a metà partita e sul 4-2 dopo sei end.

La compagine tricolore ha reagito nel finale, confezionando una mano rubata da due punti proprio in chiusura. Il proverbiale “colpo di coda” non si è però compiuto, poiché gli scozzesi non hanno tremato all’extra end, imponendosi 5-4.

L’Italia tornerà sul ghiaccio nella notte su giovedì, quando affronterà gli statunitensi del Team Casper nella seconda delle quattro partite della fase a gironi.