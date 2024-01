Coppa del Mondo Pista Lunga, l’Italia vuole brillare a Salt Lake City: i convocati

SportFair

Da venerdì, negli Stati Uniti, al via la tre giorni sul ghiaccio dello Utah Olympic Oval, penultimo appuntamento stagionale del circuito internazionale. Italia con dodici atleti e tutti i big presenti

Riparte dal velocissimo ghiaccio di Salt Lake City il percorso del circuito di Coppa del Mondo 2023-24 di pista lunga.

Da venerdì, sul ghiaccio dello Utah Olympic Oval, la Nazionale italiana guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto e dall’allenatore Matteo Anesi proverà a confermare nella tre giorni statunitense le ottime prestazioni delle prime quattro tappe di Coppa del Mondo nonché della rassegna continentale di inizio gennaio.

Coppa del Mondo Pista Lunga: l’Italia dirama la lista dei convocati per Salt Lake City

Questi i convocati azzurri: Laura Lorenzato (Noale Ice), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Veronica Luciani (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ed Alessio Trentini (Fiamme Azzurre).

In casa italiana grande attesa in particolare per le Mass Start, per i 5000 metri maschili e per il Team Pursuit con Ghiotto, Giovannini, Lollobrigida e Malfatti in primo piano. Attenzione anche a Bosa nelle gare sprint.