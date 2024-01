Come sta Petra Vlhova? Stagione finita in anticipo dopo la terribile caduta

SportFair

Arrivano brutte notizie sulle condizioni di Petra Vlhova, fuoriclasse slovacca di sci alpino. La 28enne è stata vittima di una gravissima caduta nella nona porta durante la prima manche del gigante di Jasna. L’infortunio è gravissimo: rottura del legamento crociato anteriore e del collaterale mediale del ginocchio destro.

Gli ulteriori accertamenti non hanno riscontrato problemi alla spalla. Si tratta del primo grave infortunio della carriera per la slovacca e la stagione può considerarsi finita in anticipo. La campionessa olimpica aveva vinto tre gare in slalom ed era in lotta con Shiffrin per la Coppa del Mondo di specialità.