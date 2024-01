Colpo di scena in NBA, i Bucks esonerano Griffin: Doc Rivers in pole

SportFair

Colpo di scena in NBA. Secondo quanto annunciato da Espn, i Milwaukee Bucks avrebbero esonerato l’allenatore Adrian Griffin. I Bucks sarebbero già al lavoro per cercare il sostituto, con Doc Rivers in pole position.

In attesa del nuovo allenatore l’assistente Joe Prunty subentrerà come allenatore ad interim.

Milwaukee e Griffin

I Milwaukee Bucks hanno assunto Griffin durante l’estate per sostituire l’allenatore di lunga data Mike Budenholzer, che è stato licenziato dopo l’uscita del Milwaukee al primo turno nella passata postseason. Mesi dopo l’assunzione, i Bucks hanno lanciato un’operazione di successo per acquisire Damian Lillard, esercitando pressioni sulla franchigia per vincere alla grande in questa stagione.

Decisione sorprendente

I Bucks sono 30-13 e sono secondi in classifica nella Eastern Conference: questa è la migliore percentuale di vittorie per una squadra che ha licenziato il suo allenatore durante una stagione dai tempi di David Blatt con i Cavaliers nel 2015-16. Nonostante l’impressionante record, i Bucks a volte hanno faticato, soprattutto in difesa. Sono scivolati dal quarto posto in difesa la scorsa stagione al 22esimo quest’anno. E potrebbe essere questo uno dei motivi della decisione del team.