Ciclocross, Van der Poel show a Koksijde: nona vittoria e record eguagliato

Momento magico per Mathieu van der Poel, in grande spolvero e in grado di conquistare nuovi record. Il 28enne ha dominato la scena anche a Koksijde, in occasione della quinta manche del X2O Trofee. Il ciclista della Alpecin-Deceuninck è stato autore di un’altra prova di forza e ha messo le cose in chiaro già in avvio.

Si tratta della nona vittoria consecutiva dal 16 dicembre al 4 gennaio e l’ultimo successo non è stato mai in discussione con un vantaggio di 1’20” sul connazionale Pim Ronhaar. Il rivale Wout van Aert non è stato mai in gara e si è dovuto accontentare del terzo posto a 1’43”.

La classifica

VAN DER POEL Mathieu – 59:21 RONHAAR Pim – + 01:20 VAN AERT Wout – + 01:43 VAN DER HAAR Lars – + 01:53 VERMEERSCH Gianni – + 02:12 SWEECK Laurens – + 02:46 WYSEURE Joran – + 03:04 VANTHOURENHOUT Michael – + 03:10 ADAMS Jens – + 03:37 VANDEPUTTE Niels – + 03:48