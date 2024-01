Alejandro Valverde, che botta: il 2024 inizia con una frattura

SportFair

Il 2024 inizia male per Alejandro Valverde. L’ex ciclista spagnolo dovrà fermarsi per diverse settimane a causa di un infortunio spiacevole. Il 43enne di Murcia è caduto durante un allenamento sabato scorso e ha riportato una frattura alla clavicola sinistra.

Valverde è stato trasportato all’ospedale La Vega di Murcia, dove è stato sottoposto a una serie di accertamenti e poi è tornato a casa, intorno alle 16,30. Oggi lo spagnolo si sottoporrà ad un intervento chirurgico.

Lo stop di Valverde

Una caduta che rappresenta una battuta d’arresto per Valverde nelle sue nuove sfide come ciclista gravel e MTB, visto che aveva programmato di correre nei campionati spagnoli di mountain bike che si terranno a Tres Cantos il 4 febbraio. Nei suoi piani con il team Movistar, Valverde aveva sulla sua tabella di marcia la presenza al Giro della Colombia (dal 6 all’11 febbraio) come parte dello staff della squadra.