Chiara Nasti incinta: l’annuncio dopo il gol di Zaccagni in Lazio-Roma

E’ andato in scena ieri pomeriggio il derby della Capitale: Lazio e Roma si sono sfidate all’Olimpico per i quarti di finale della Coppa Italia 2024. A festeggiare, alla fine, sono stati i laziali, vittoriosi grazie ad un gol di Zaccagni dal dischetto.

Dopo aver segnato la rete del vantaggio, Zaccagni ha esultato annunciato una lieta notizia: lui e la moglie, l’influencer e imprenditrice campana Chiara Nasti, diventeranno genitori per la seconda volta.

“Ti amo papi🤍🤰 baby 2 in arrivo😍non vediamo l’ora !!“, hanno scritto sui social a corredo di una foto di Zaccagni col pallone sotto la maglia ed il pollice in bocca.

Chiara Nasti incinta

Chiara Nasti, dunque, è in dolce attesa del secondo figlio. Il piccolo Thiago, che a novembre ha festeggiato il suo primo compleanno, diventerà presto fratello maggiore. Non è ancora noto il sesso del piccolo in arrivo.