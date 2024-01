Bella da mozzare il fiato, chi è Rebecca Donaldson: la fidanzata di Carlos Sainz | FOTO

SportFair

La stagione 2024 di Formula 1 è alle porte, manca meno di un mese ormai al nuovo Mondiale. In attesa di scoprire se la Ferrari e gli altri team saranno in grado di mettere in difficoltà i campioni del mondo della Red Bull, gli appassionati di motori sono stati intrattenuti dalla Dakar.

A vincere la gara del deserto è stato Carlos Sainz senior, che in Arabia ha avuto poi il supporto di tutta la sua famiglia per i grandi festeggiamenti finali.

Insieme a Carlos Sainz Junior, a celebrare il successo del pilota spagnolo alla Dakar 2024 c’è stata anche la fidanzata del pilota Ferrari. a Yanbu è volata anche Rebecca Donaldson, la cui relazione con Sainz è stata ormai confermata ufficialmente.

La bella modella è apparsa in tutte le foto di famiglia e la relazione col ferrarista non è più un segreto.

Chi è Rebecca Donaldson

Rebecca Donaldson è originaria della Scozia: è nata a Perthshire, e ha studiato alla Perth academh. La sua famiglia vive ancora lì, a Scone, mentre lei viaggia per il mondo, sia per lavoro che per seguire il suo fidanzato nei circuiti dove gareggia.

Rebecca è una modella, ha 28 anni e ha iniziato questo lavoro quando ne aveva 17. E’ stata sulle compertine e sulle pagine di riviste di moda prestigiose, come Vogue e Marie Clarie. Inoltre possiede anche un suo marchio di abbigliamento sportivo, Muse Activewear.