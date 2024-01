La rabbia per Las Vegas e la Ferrari del 2024, Sainz sincero: “non mi diverto a guidare questa macchina”

SportFair

La stagione 2023 di Formula 1 non è stata brillante per la Ferrari. Il team di Maranello non è riuscito ad essere competitivo e a lottare con Red Bull.

La Ferrari sta lavorando sodo per migliorare la monoposto e consentire a Leclerc e Sainz di essere veloci e competitivi. Intervistato dai microfoni di As, lo spagnolo del team di Maranello ha parlato delle difficoltà del 2023 e delle sue aspettative per la nuova stagione.

2023 complicato

“La parte più complicata della stagione? L’inizio, senza dubbio, il test del Bahrein. Avendo visto subito, fin dai primi tre run che abbiamo fatto nei test, che la macchina era complicata e che ci metteva paura, che non capivamo davvero cosa stesse succedendo e cosa ci mancava rispetto alla Red Bull. E poi, come le gare di Australia (penalizzata con cinque secondi che lo hanno lasciato senza 12 punti) e Las Vegas (penalizzata per aver cambiato la batteria, costretto dall’incidente alla fogna), non sono mai stato così frustrato e arrabbiato con lo sport come in quelle due gare“, ha affermato lo spagnolo.

“Non solo ad Abu Dhabi è andato tutto storto. Nelle ultime due gare tutto quello che poteva andare storto è andato storto e sia il campionato costruttori (la Ferrari è arrivata terza) che quello piloti (Carlos è caduto dal quarto al settimo) ci sono scivolati via in quelle due gare. Non vuoi finire una stagione con quei risultati e quei fine settimana. Ma fin dai primi giri abbiamo visto che il disco rigido di questa vettura non funzionava. C’era tutto. Sfortuna, brutte esecuzioni, brutte svolte e vedremo come possiamo fare la prossima stagione“, ha aggiunto.

“La mia stagione è stata solida. Anche se non è finita come avrei voluto dopo una seconda parte di stagione in cui stava andando molto bene. Ma è stato solido, la squadra ha fatto grandi progressi e abbiamo lottato per cose più importanti. Questo mi rende orgoglioso, la squadra sta facendo passi avanti e se riusciremo a farne un altro nel 2024, saremo in lotta. Il sapore della fine della stagione è amaro, ma me ne dimentico velocemente e mi concentro sull’anno prossimo. Arrivare quarto, quinto, sesto o settimo un anno non ti cambia la vita“, ha affermato ancora lo spagnolo.

Aspettative sul 2024

“Quanto voglio che cambi la macchina? Molto. È stato detto che è un’auto che mi si addice bene, che mi piace. Onestamente, non solo mi ha dato mal di testa, ma è anche molto difficile da capire. Non mi diverto a guidarla, ho dovuto adattarmi a molte cose e ho dovuto provare molte cose di set-up . Spero che nel 2024 sarà più versatile e più facile da trasportare e mettere a punto. Possiamo avere una macchina da corsa migliore“, ha detto Sainz. “Credo che la Ferrari stia andando nella direzione giusta. Questa seconda metà di stagione lo dimostra. Ci siamo posti l’obiettivo di massimizzare la vettura che avevamo, abbiamo commesso meno errori e sono successe molte cose fuori dal nostro controllo, ma siamo riusciti a massimizzare il fine settimana e a ottenere prestazioni dalla vettura abbastanza bene“, ha concluso.