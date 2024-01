Calcio e basket a lutto: Viktoriya Kotlyarova e Viktor Kobzisty uccisi in un bombardamento russo | FOTO

Il mondo dello sport è sotto shock per la morte di Viktoriya Kotlyarova e Viktor Kobzisty, uccisi in un bombardamento russo. La conferma è arrivata direttamente dalla Federcalcio ucraina con un messaggio pubblicato sul profilo X: “Viktoriya Kotlyarova (Chornovil) è stata uccisa insieme a sua madre Ludmila a Kiev a causa dei bombardamenti”, si legge.

Il 29 dicembre le forze armate hanno bombardato Kiev con circa 158 missili e droni. Le granate sono cadute soprattutto nei distretti di Darnytskyi, Sviatoshinskyi, Podilskyi e Shevchenkivskyi.

Viktoriya Kotlyarova aveva 27 anni e nella sua carriera calcistica ha indossato le maglie di Spartak Chernihiv, Yatran Uman e Atex di Kie. E’ stata una delle 30 vittime dell’attacco russo alla capitale dell’Ucraina. Ucciso anche Viktor Kobzisty, famoso ex giocatore di basket e allenatore.

🕯🇺🇦 On December 29, former player Viktoriya Kotlyarova (Chornovil) was killed along with her mother Ludmila in the Kyiv as a result of enemy shelling from the rashists.#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/IA2el99M4w

— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) January 1, 2024