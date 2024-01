Bufera di neve e gelo, i playoff di NFL virali: baffi congelati e scivoli di neve | VIDEO

I playoff di NFL sono iniziati nel segno del… gelo. E’ iniziato sabato il primo turno di partite di questa fase della competizione di Football con un duello storico: quello tra Miami Dolphins e Kansas City Chiefs .

A fare il giro del mondo, però, non sono state le azioni del match o il risultato della partita, vinta dagli Chiefs, ma le immagini e le condizioni nelle quali si è giocata la partita.

Il termometro, infatti, segnava -20°C, con raffiche di vento che hanno reso la percezione termica -33°. Il primo quarto della sfida è diventato il più freddo di sempre nella storia della NFL.

Sono dunque le immagini legate alle condizioni atmosferiche che hanno fatto il giro del mondo: un coraggioso tifoso è stato ripreso mentre cantava in tribuna senza maglietta, ma è il coach Andy Reid, degli Chiefs, ad essere diventato virale: i suoi folti baffi, infatti, si sono congelati, con una sorta di stalattiti tra i peli.

Anche la sfida tra Buffalo Bills e Pittsburgh Steelers è stata condizionata dal meteo: il match è stato rinviato a causa di una tempesta e dei 90 cm di neve. All’Orchard Park, però, il divertimento c’è stato ugualmente: un gruppo di tifosi ha trasformato lo stadio dei Buffalo Bills in uno enorme scivolo innevato.

There are LITERAL icicles in Andy Reid’s mustache. pic.twitter.com/griIaKKJj1

Buffalo Bills fans had a little fun while shoveling snow from Highmark Stadium in Orchard Park, New York, on Sunday!

Locals who could walk to the stadium were paid $20/hour to help clear the snow. #BillsMafia pic.twitter.com/DvXDV9kOLv

— AccuWeather (@accuweather) January 14, 2024