Novità Berrettini, torna in campo prima degli Australian Open: può sfidare Sinner

Matteo Berrettini torna in campo. Già questa è una splendida notizia. Dopo un 2023 da cestinare a causa dei continui problemi fisici che ne hanno minato la stagione, il tennista romano è pronto per un 2024 che, si spera, possa riservargli maggiori fortune. L’inizio non è stato dei migliori: la rinuncia all’ATP 250 di Brisbane aveva messo in allarme in fan in ottica Australian Open. Smaltito il fastidio, Berrettini è pronto a scendere in campo.

Matteo Berrettini al Kooyong Classic

Berrettini ha confermato la sua presenza al Kooyong Classic, torneo di esibizione che, dal 10 al 12 gennaio, anticipa gli Australian Open. Berrettini potrà sfruttare il torneo per avere maggiori risposte sul suo attuale livello fisico. Fra i partecipanti anche Jannik Sinner che esordirà domani contro Marc Polmans. Possibile un derby azzurro.

I partecipanti: Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Holger Rune, Casper Ruud, Karen Khachanov, Frances Tiafoe, Andy Murray, Stan Wawrinka, Zhang Zhizhen, Dominic Thiem, Marc Polmans, Milos Raonic e Marin Cilic.