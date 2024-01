Belen tradita con Alessia Marcuzzi, la bomba di gossip della showgirl argentina | FOTO

SportFair

Il nuovo anno inizia con una clamorosa bomba di gossip. Mentre in moltissimi si preparavano ed erano impegnati nel cenone della vigilia di Capodanno, per attendere in compagnia di amici e parenti il 2024, Belen Rodriguez sganciava la bomba.

La showgirl argentina, che ha ritrovato l’amore e si trova attualmente nella sua Argentina col suo fidanzato Elio Lorenzoni, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Pochi giorni dopo essersi sfogata sui social contro Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì, Belen ha deciso di svelare uno dei tanti tradimenti del suo ex marito, Stefano De Martino.

De Martino e Alessia Marcuzzi

Tempo fa, quando ancora sembrava che la storia tra De Martino e Belen, un’indiscrezione ha fatto tanto discutere. Secondo il gossip il ballerino campano avrebbe tradito la showgirl argentina con Alessia Marcuzzi. Ai tempi lo scoop fu smentito dai diretti interessati, ma adesso Belen ha deciso di vuotare il sacco.

“Belen continua a dire la tua e zittire tutti. Io adoro il gossip e i pettegolezzi, quanto ci piaci così stronzetta. PS poi un giorno ci dirai se la storia del tuo ex marito con la Marcuzzi era vera. Confido in te“, ha scritto una fan sotto un post di Belen. “Confermo“, è stata la risposta della showgirl.