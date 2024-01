Australian Open – Zverev elimina Alcaraz, Medvedev in semifinale : i risultati delle partite di oggi

SportFair

Sono terminati oggi i quarti di finale degli Australian Open, ed è stato dunque definito il quadro delle semifinali dello Slam australiano, in corso sui campi in cemento di Melbourne.

Risultati WTA

Per quanto riguarda il tabellone femminile, sono uscite vittoriose oggi Yastremska e Zheng. La tennista ucraina, numero 93 al mondo, ha eliminato in due set la ceca Noskova: la sfida è terminata in un’ora e 20 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-4.

La cinese Zheng, invece, ha dovuto faticare per ottenere la vittoria nel match di oggi contro Kalinskaya. La numero 15 al mondo ha trionfato in rimonta: battendo la sua avversaria in tre set. La sfida è terminata dopo due ore e 18 minuti di gioco col punteggio di 6-7, 6-3, 6-1.

Le semifinali femminili

Yastremska-Zheng

Gauff-Sabalenka

Risultati ATP

Giornata di fatiche e di sorprese invece nel tabellone maschile. La sfida tra Hurkacz e Medvedev è stata una battaglia estenuante, al termine della quale è il russo, numero 3 al mondo, a festeggiare per la vittoria. Medvedev stacca il pass per le semifinali dello Slam australiano, grazie alla vittoria per 3-2 sul polacco, 9° al mondo. La partita è terminata dopo quasi 4 ore di gioco, col punteggio di 7-6, 2-6, 6-3, 5-7, 6-4.

A sorprendere è stato infine il verdetto del match tra Zverev e Alcaraz. Il tennista tedesco, numero 6 al mondo, ha eliminato dal torneo il suo avversario spagnolo, 2° nel ranking ATP. Un match spettacolare, nel quale Alcaraz non è riuscito a imporre il suo gioco, con una piccola reazione solo nel terzo set, commettendo diversi errori e arrendendosi ad un impeccabile Zverev. La sfida è terminata col punteggio di 6-1, 6-3, 6-7, 6-4 dopo 3 ore e 8 minuti di gioco.

Le semifinali maschili

Djokovic-Sinner

Medvedev-Zverev