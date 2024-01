Australian Open – Zeppieri vicino all’impresa, ma Norrie vince in rimonta: out Trevisan, Paolini al 3° turno

SportFair

Notte di sfide e di interruzioni agli Australian Open, dove è stata protagonista la pioggia. Se ieri Flavio Cobolli è riuscito a far continuare il suo splendido sogno, staccando il pass per il terzo turno dello Slam australiano, in corso sui campi in cemento di Melbourne, non è riuscito a fare lo stesso oggi Zeppieri.

Il tennista romano numero 133 al mondo, è stato vicino alla vittoria, dopo un inizio di match sorprendente. Zeppieri ha infatti portato a casa i primi due set contro il più espero Norrie, 22° al mondo, che al terzo set, complice anche qualche interruzione per pioggia, ha iniziato la sua rimonta, fino alla vittoria del match. La sfida è terminata dopo 3 ore e 29 minuti di gioco col punteggio di 3-6, 6-7, 6-2, 6-4, 6-4. Zerppieri si ferma dunque al secondo turno degli Australian Open.

Si ferma anche Martina Trevisan: l’azzurra, 59ª del ranking WTA, ha ceduto alla francese Dodin. La sfida è terminata dopo un’ora e 32 minuti di gioco con un doppio 6-4.

Sorride invece Jasmine Paolini: la tennista italiana, 31ª in classifica mondiale, ha avuto la meglio sulla tedesca Maria T., staccando il pass per il 3° turno dello Slam. La sfida è terminata in un’ora e 11 minuti, col punteggio di 6-2, 6-3. Ai 16esimi Paolini sfiderà la vincente tra Rybakina-Blinkova.