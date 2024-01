Australian Open, Svitolina in lacrime: l’infortunio ed il ritiro, “è come se mi avessero sparato”

SportFair

E’ terminato agli ottavi di finale il percorso di Elina Svitolina agli Australian Open. La tennista ucraina è stata costretta ad alzare bandiera bianca durante il match di oggi con Noskova a causa di un infortunio.

Sviolinta, sotto 2-0, ha chiesto un time-out medico, indicando al fisioterapista di avere dolore nella parte bassa della schiena.

Ha ricevuto cure, ma ha perso il game successivo prima di arrendersi definitivamente e decidere di non poter proseguire il match. Un ritiro doloroso: Svitolina ha lasciato il campo tra le lacrime.

“Non avevo mai provato un dolore del genere, è come se mi avessero sparato. Non riuscivo più a muovermi. Avevo avuto alcuni infortuni alla schiena prima, dovuti alla stanchezza il giorno successivo alla partita, ma questo è arrivato davvero dal nulla“, ha spiegato in conferenza stampa.

“Ho fatto buone partite qui. Ero in buona forma. Ecco perché è ancora più deludente. È davvero difficile ora trovare degli aspetti positivi, ma sento di aver avuto belle partite, buone vittorie e di aver apprezzato il tempo trascorso in campo. Non oggi, purtroppo, ma le partite prima l’ho fatto davvero”, ha aggiunto la moglie di Monfils.

Svitolina era visibilmente emozionata durante la sua conferenza stampa e ha rivelato che la sua schiena era ancora mal bloccata dopo essere uscita dal campo. Ha detto che era cauta nei confronti del lungo volo verso casa e che avrebbe fatto una radiografia al ritorno e si sarebbe concentrata sul suo recupero prima di riprendere con gli allenamenti.