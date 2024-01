Australian Open, Sonego ruba un set ad Alcaraz ma non basta: l’azzurro eliminato

SportFair

Lorenzo Sonego ha lottato in campo oggi nel match contro il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz, ma non è riuscito a portare a casa la vittoria.

Il tennista italiano 46° al mondo, è stato eliminato dallo spagnolo in 4 set, dopo una sfida per nulla semplice per lo spagnolo. Sonego ha rubato un set ad Alcaraz, ma non è bastato e nel quarto ha lottato fino alla fine per pareggiare i conti e decidere il match al 5°, senza però riuscirci.

La sfida è terminata dopo 3 ore e 29 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-7, 6-3, 7-6. Alcaraz vola dunque al terzo turno, dove sfiderà il vincente dell sfida tra Nagal e Shang.