Australian Open, slitta Sinner-Rublev: i motivi ed il nuovo orario

E’ iniziato a Melbourne lo spettacolo dei quarti di finale degli Australian Open. E’ grande l’attesa per la sfida tra Sinner e Rublev, match, però, che ha subito un importante ritardo.

La sfida dell’italiano contro il russo si sarebbe dovuta giocare intorno alle 9 italiane, ma slitterà di diverse ore.

Il nuovo orario di Sinner-Rublev

Con ogni probabilità Sinner non scenderà in campo prima delle 12.30 italiane, ovvero le 22.30 australiane. Un orario non particolarmente apprezzato dall’altoatesino, numero 4 al mondo, che ha ammesso di preferire le partite di giorno. Oggi, però, a Melbourne le temperature sono elevate, quindi Sinner e Rublev potrebbero avere come unico vantaggio quello di giocare col fresco.

Il motivo del ritardo

A causare il ritardo della sfida tra Sinner e Rublev è stata la lunga battaglia tra Gauff e Kostyuk, durata oltre tre ore di gioco. La partita femminile, che ha visto trionfare Gauff, prima semifinalista del tabellone WTA, ha fatto slittare tutto il programma.

Adesso sono in campo Djokovic e Fritz, per il primo quarto di finale maschile dello Slam e successivamente dovranno giocare anche Sabalenka e Krejcikova. Solo dopo sarà il turno di Sinner.