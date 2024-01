Australian Open, Sinner rullo compressore! Asfaltato De Jong, Arnaldi eliminato

SportFair

E’ iniziato il 2° turno degli Australian Open 2024. Nella notte italiana occhi puntatissimi su Jannik Sinner, numero 1 azzurro. Il tennista altoatesino, 4° al mondo, non tradisce le aspettative e liquida De Jong in tre set, in un’ora e 45 minuti di gioco.

Sinner prosegue quindi senza troppe difficoltà il suo percorso nel primo Slam dell’anno, in corso sui campi in cemento di Melbourne e stacca il pass per il terzo turno. La sfida di oggi contro De Jong è terminata col punteggio di 6-2, 6-2, 6-2. Sinner attende ora di sapere chi tra Galan e Baez sarà il suo prossimo avversario.

Arnaldi è il primo italiano eliminato del tabellone maschile (escluso il ritiro di Berrettini): l’azzurro, numero 41 del ranking ATP ha ceduto al padrone di casa De Minaur. L’australian ha concesso davvero poco ad Arnaldi:il match è terminato dopo due ore e due minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-0, 6-3.