Australian Open, Sinner non sbaglia un colpo: Baez ko, l’azzurro agli ottavi

SportFair

Se alcuni suoi colleghi della top ten hanno lasciato qualche set per strada, Jannik Sinner ha fatto finora un percorso netto agli Australian Open 2024, vincendo tre partite consecutive in 3 set.

L’altoatesino, numero 4 al mondo, ha conquistato questa notte una nuova vittoria. Sinner ha avuto la meglio su Baez nel match valido per i sedicesimi dello Slam australiano in corso sui campi in cemento di Melbourne.

Match, quello di oggi, deciso in un’ora e 54 minuti. Il numero 29 al mondo nulla ha potuto contro Sinner, che sembra in splendida forma. La sfida è terminata col punteggio di 6-0, 6-1, 6-3.

Sinner stacca il pass per gli ottavi di finale, dove sfiderá Lhac