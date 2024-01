Sinner, sei leggenda! L’Australian Open è italiano: Medvedev si arrende al 5°, tripudio azzurro

SportFair

Non era mai successo. L’Australian Open, primo torneo Slam nel calendario tennistico, è stato fondato nel 1905: in 118 anni di storia, mai un tennista italiano era riuscito a vincere il trofeo. Il miglior risultato era rappresentato dalla semifinale 2022 di Matteo Berrettini. Non era mai successo che un italiano vincesse l’Australian Open: fino a oggi. Domenica 28 gennaio, poco dopo le 13:30 italiane, Jannik Sinner ha scritto la storia.

Sinner contro Medvedev: dallo sbadiglio alle Finals 2021 agli Australian Open 2024

All’appuntamento con la storia serve presentarsi in orario e con il vestito buono. E soprattutto, non emozionarsi proprio sul più bello, nel momento decisivo, quando tocca brillare e non fare scena muta. Di momenti del genere gli archivi dello sport italiano sono pieni. Ultimo il sabato di Bolelli e Vavassori nella finale di doppio che ha autorizzato gesti scaramantici. Ma con Sinner è diverso.

Nonostante la giovane carriera e il talento che ancora ha margini di miglioramento da esplorare e qualche (sempre meno frequente) passaggio a vuoto, quando gioca Jannik si ha la sensazione di avere di fronte un campione. Non un bravo tennista, non un giocatore in stato di grazia o che sta overperformando in un torneo benedetto o un’annata da ricordare. Sinner è forte. Davvero.

Se n’è accorto quest’oggi Daniil Medvedev. A dirla tutta, il russo se n’era accorto già da tempo. Atleta talentuoso, ma anche provetto provocatore, il moscovita si era permesso di sbadigliare in faccia a Sinner nelle ATP Finals nel 2021, dopo un 6-0 al cambio di campo, quando il giovane italiano si stava affacciando al tennis dei big del circuito.

Per i primi 6 scontri diretti ha sempre avuto ragione lui, ma da Pechino 2023 la musica è cambiata. Sinner è maturato, ha alzato il livello del suo tennis, siede stabilmente al tavolo con i grandi del circuito e contro di lui non sbadiglia più nessuno, spesso gli avversari neanche dormono la notte prima. Tre vittorie contro il russo: Pechino, Vienna e quella alle Finals 2023 che sa di rivincita. Gli Australian Open 2024 sono la chiusura del cerchio.

Sinner-Medvedev: la finale degli Australian Open 2024

Il primo set è una secchiata d’acqua fredda come l’inverno russo che bagna l’entusiasmo della vigilia. Medvedev è letale al servizio, firma 6 ace, Sinner mette in campo il 54% delle prime e vince appena il 31% dei punti con la seconda. Tanti errori, troppi per un giocatore preciso come Sinner, la prima finale Slam in carriera pesa: è 3-6 per Medvedev.

Secondo set in fotocopia. Se Medvedev è 50-1 negli Slam sul cemento dopo aver vinto il primo set c’è un motivo. Il russo è concentrato, difende alla grande, comanda gli scambi. Sinner deve salvare 4 palle break per portarsi sull’1-1… dei game, non dei set. Medvedev si porta 1-5 con un break al quarto e al sesto gioco. Sinner evita il tracollo provando a rimontare, al nono game disinnesca un set point, fallisce una palla break e capitola sul secondo set point che vale il 3-6 conclusivo.

Nel terzo set Sinner si sveglia. Il tennista azzurro, spalle al muro, dà il meglio di sè: difesi tutti i turni di battuta, palla break e set point sul 6-4. Le certezze di Medvedev si incrinano. Il russo va in bagno, prova a innervosire Sinner, ma l’inerzia è cambiata. Nel quarto set una palla break difesa per parte, ancora una volta un 6-4 per Sinner con palla break e set point. Altra gitarella negli spogliatoi per il russo, ma Jannik non si scompone, gli è entrato nel cervello.

Il quinto set è decisivo. Al sesto game arriva il break azzurro alla seconda palla utile. Sinner si porta sul 5-2 ma non capitalizza nel game successivo. È solo questione di tempo. La vittoria arriva nel game successivo: 6-3 al primo match point utile. È tripudio azzurro, una rimonta storica: Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open!