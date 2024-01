Australian Open, Sinner carico alla vigilia: “col team ci divertiamo tanto”

E’ tutto pronto a Melbourne per l’inizio del primo Slam della stagione 2024 di Tennis. Domenica iniziano gli Australian Open e gli appassionati italiani non vedono l’ora di seguire le imprese del numero 1 azzurro, Jannik Sinner.

4° al mondo, l’altoatesino ha fatto sognare l’Italia intera lo scorso anno col successo sfiorato alle ATP Finals e con la vittoria della Coppa Davis. Motivato e sereno, Sinner vuole far bene adesso in campo, sin da subito e dopo due vittori al Kooyong Classici si dice pronto.

Sinner alla vigilia degli Australian Open

“Mi sento pronto a far bene a Melbourne. Sono venuto qui abbastanza presto, da una settimana, il tempo è bello, fa caldo. Ho giocato un paio di partite in esibizione a Kooyong. Ogni giorno migliora il feeling con il campo“, ha dichiarato Sinner in conferenza stampa alla vigilia degli Australian Open.

“L’anno scorso la stagione è finita molto tardi, dopo la Coppa Davis ho avuto una sola settimana di pausa prima di iniziare la preparazione, volevo iniziare la off-season il più presto possibile, era importante per me e per il mio corpo. Abbiamo provato a capire quest’anno se arrivare all’Australian Open non giocando partite ufficiali può essere un’opzione anche per i prossimi anni, se mi aiuta o no. Domenica avremo tutte le risposte, ma ho fiducia. Mi sento pronto a mostrare un buon tennis. Con il mio team ci divertiamo tanto. Se vivessimo tutti in una stessa casa, potremmo restarci a lungo perchè non abbiamo problemi“, ha concluso l’azzurro che debutterà con Botic Van de Zandschulp, numero 59 del ranking Atp.