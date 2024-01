Australian Open: ottimo esordio di Sinner, vince anche Arnaldi

SportFair

E’ iniziato nella notte il primo Slam della stagione 2024. Jannik Sinner ha aperto le danze sul centrale degli Australian Open, con una splendida vittoria. Il tennista altoatesino, numero 4 al mondo, ha giocato in maniera impeccabile, portando a casa una vittoria per 3-0 contro van de Zandschulp, 59° al mondo. La sfida di oggi è terminata dopo due ore e 35 minuti di gioco, col punteggio di 6-4, 7-5, 6-3. Sinner vola quindi al secondo turno dello Slam australiano, in corso sui campi in cemento di Melbourne, dove sfiderà il vincente tra De Jong e Cachin.

Buona la prima anche per Matteo Arnaldi: l’azzurro, 41° del ranking ATP, ha trionfato all’esordio contro Walton, in due ore e 39 minuti di gioco, con un secco 3-0. Dopo un primo set combattuto, Arnaldi ha preso in pugno la situazione, andando verso la vittoria in scioltezza. La sfida è terminata col punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Al secondo turno Arnaldi sfiderà il vincente tra De Minaur e Raonic.

Esordio amaro invece per Lucia Bronzetti: la tennista italiana, numero 56 del ranking mondiale, è stata eliminata in tre set da Tsurenko. Bronzetti, dopo essersi aggiudicata il primo set, ha ceduto alla rimonta dell’ucraina. La sfida è terminata col punteggio di 3-6, 7-5, 6-3 dopo due ore e 40 minuti di gioco.