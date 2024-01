Australian Open, Sinner apre le danze: data e orario del debutto

SportFair

E’ tutto pronto a Melbourne per l’inizio dell’attesissimo Australian Open. Dopo gli ottimi risultati di Jannik Sinner dello scorso anno, l’Italia intera non vede l’ora di seguire le sue partite (e quelle di tutti gli altri italiani in tabellone) nel primo Slam dell’anno.

Gli organizzatori dello Slam australiano hanno ufficializzato l’order of play della prima giornata, con una splendida sorpresa per tutti i tifosi italiani: sarà Jannik Sinner ad inaugurare la Rod Laver Arena agli Australian Open 2024.

L’altoatesino, 4° al mondo, sarà il primo a scendere in campo nella sfida con van de Zandschulp, alle 12.00 australiane.

Data e orario del debutto di Sinner

Sinner debutterà agli Australian Open nella notte tra sabato e domenica. La sfida contro l’olandese, infatti, sarà alle 2.00 italiane. Nella prima giornata di sfide scenderanno in campo anche altri italiani: Arnaldi e Bronzetti giocheranno entrambi all’1, ora italiana, rispettivamente alla Kia Arena e alla 1573 Arena.

Djokovic, invece, farà il suo debutto alle 9.00, ora italiana, di domenica 14 gennaio, sullo stesso campo di Sinner, la Rod Laver Arena. Il numero 1 al mondo sfiderà il 18enne croato Prizmic.