Australian Open, Sabalenka è la prima finalista: Gauff ko in due set

Sono iniziate oggi le semifinali degli Australian Open 2024. Dopo i match di doppio, che hanno visto gli azzurri Bolelli e Vavassori staccare il pass per la finalissima dello Slam australiano, in corso sui campi in cemento di Melbourne, è arrivato il turno delle donne.

E’ Aryna Sabalenka la prima finalista degli Australian Open 2024. La numero 2 al mondo, campionessa in carica, ha superato oggi Coco Gauff.

La statunitense, numero 4 del ranking WTA, ha lottato duramente, senza però riuscire ad avere la meglio su Sabalenka. La bielorussa ha trionfato in due set, col punteggio di 7-6, 6-4, in un’ora e 44 minuti di gioco.

Sabalenka attende adesso di sapere chi tra Yastremska e Zheng, sarà la sua avversaria nella finale di sabato.