Australian Open – Rune che Cazaux è successo? Il danese eliminato dal 122º al mondo

Primo colpo di scena gli Australian Open 2024. Nella seconda giornata di sfide valide per il secondo turno dello Slam australiano, in corso sui campi in cemento di Melbourne, è uscito di scena il primo top-10.

Stiamo parlando del giovane talento danese Rune: numero 8 al mondo, il tennista ha ceduto al francese Cazaux, 122° del ranking ATP. Sulle carte una sfida senza storia, ma il campo, si sa, può regalare sempre sorprese. E così è stato oggi: Rune ha ceduto al suo avversario in quattro set, dopo tre ore e 23 minuti di gioco.

La sfida è terminata col punteggio di 7-6, 6-4, 4-6, 6-3 a favore del francese, in campo agli Australian Open grazie ad una wild card. Per Cazaux si tratta del terzo successo in carriera nel circuito maggiore, a seguito di una partita spettacolare, vinta per meriti suoi e non per demeriti di Rune. Cazaux al terzo turno sfiderà Griekspoor.