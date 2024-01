Australian Open, Sinner spazza via Rublev: in semifinale si rinnova la rivalità contro Djokovic

SportFair

Non sbaglia un colpo. Jannik Sinner vince e convince sulla scia dei successi di fine 2023 e si appresta a vivere un 2024 di altissimo livello. Il campione italiano stacca il pass per la semifinale degli Australian Open, primo Slam in calendario, battendo il russo Andrey Rublev in 2 ore e 41 minuti di match chiusi con il punteggio di 6-4 / 7-6 (7-5) / 6-3.

Primo set molto combattuto. Sinner disinnesca due palle break al quarto game, poi capitalizza la prima a disposizione per il 3-2 in quello successivo. Il tennista azzurro difende i propri turni di battuta fino al 6-4 arrivato con un netto 40-0.

Durissimo il secondo parziale durato 80 minuti. Due palle break al terzo game, altrettante al quarto, una al quinto, al sesto e all’ottavo, 2 al nono: nessuna di esse capitalizzata da uno dei due tennisti. Turni di battuta difesi strenuamente fino al tie-break che ha visto ul russo avanti 1-5, poi rimontato clamorosamente 7-5.

Nel terzo set altre due palle break difese da Sinner nel terzo game. Per Rublev impossibile mettere il naso avanti. Al sesto gioco l’azzurro capitalizza la palla break del 4-2, vantaggio che si porta fino al match point del nono game che gli vale il 6-3 finale.

In semifinale sarà ancora una volta Sinner contro Djokovic: dopo le due recenti sfide alle ATP Finals e quella in Coppa Davis, il giovane tennista di San Candido scriverà un’altra pagina della sua rivalità con il numero 1 al mondo in quella che oggi è la sfida più bella del circuito ATP.