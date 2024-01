Australian Open, i risultati di giornata: Paolini incontenibile, allenamento per Alcaraz

SportFair

Si chiude il programma del sabato agli Australian Open. Quarti di finale in ambito maschile, senza italiani in campo, ma con diversi big del circuito impegnati sul cemento aussie. Poco più di un allenamento per Carlos Alcaraz contro il cinese Shang: dopo un doppio 1-6 subito nei primi due set il tennista asiatico si ritira per infortunio.

Successi senza lasciare set agli avversari per Medvedev e Zverev: il russo batte Auger-Aliassime 3-6 / 4-6 / 3-6; il tedesco supera Michelsen 6-2 / 7-6 (7-4) / 6-2. Sotto di un set (6-3), Hurkacz rimonta e batte Humbert mettendo in fila 3 set 6-3 / 6-7 (4-7) / 3-6. Disco rosso per Casper Ruud eliminato da Cam Norrie 6-4 / 6-7 (7-9) / 6-4 / 6-3.

I risultati dei match WTA degli Australian Open

Non si ferma il cammino di Jasmine Paolini. La tennista italiana avanza a suon di vittorie fino agli ottavi di finale degli Australian Open. Altro successo nella notte italiana per la numero 31 al mondo che batte la russa Anna Blinkova (57 WTA) in due set vinti con il punteggio di 6-7 (1-7) / 4-6.

Fuori a sorpresa la numero 1 al mondo Iga Swiatek. La tennista polacca è stata eliminata dalla ceca Linda Noskova in 3 set (6-3 / 3-6 / 4-6). Altro upset in top 10 nel big match est europeo fra la estone Jelena Ostapenko (10 WT) e la bielorussa Vika Azarenka (22 WTA): successo per quest’ultima con il punteggio di 1-6 / 5-7. Non tradisce le attese Svitolina avanti in 2 set (6-2 / 6-3) contro Golubic.