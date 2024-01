Australian Open, rimonta di Sonego: l’azzurro supera Evans e vola al 2° turno 

SportFair

Ce l’hanno fatta tutti, gli italiani nel tabellone principale maschile degli Australian Open 2024, a staccare il pass per il 2° turno dello Slam australiano, in corso sui campi in cemento di Melbourne.

Oggi è stato il turno di Lorenzo Sonego, che dopo un primo set difficile, è riuscito a rimontare e portarsi a casa una splendida vittoria. Il torinese, numero 46 del ranking ATP, ha superato in quattro set il britannico Evans, 38° al mondo, al termine di una battaglia combattutissima. La sfida è terminata dopo 3 ore e 47 minuti di gioco, col punteggio di 4-6, 7-6, 6-2, 7-6.

Sonego stacca dunque il pass per il 2° turno degli Australian Open, dove con ogni probabilità sfiderà Alcaraz, adesso in campo contro Gasquet, vicinissimo alla vittoria.