Australian Open, quando si gioca Djokovic-Sinner? Data e orario delle semifinali

Il programma degli Australian Open entra nel vivo. Al via le semifinali. Sono rimasti in 8: 4 tennisti e 4 tenniste pronte a giocarsi il tutto per tutto per accedere alla finalissima dei rispettivi circuiti e puntare al bersaglio grosso. Al maschile occhi puntati sul big match Djokovic-Sinner, con Medvedev e Zverev che si giocano lo spot da ‘underdog’ per la finale. Discorso simile al femminile: dalla semifinale Gauff-Sabalenka sembra poter uscire la vincitrice, Yastremska-Zheng sono le sorprese.

Australian Open: data e orario del match Djokovic-Sinner

Senza alcun dubbio, la partita più attesa delle semifinali sarà quella fra Djokovic e Sinner. Dopo le sfide di finel 2023, fra i due sembra essere nata una vera e propria rivalità. Il campione serbo ha perso nel round robin delle ATP Finals di Torino, ma ha vinto la finalissima con in palio il trofeo. In Coppa Davis Sinner lo ha battuto, nel giro di poche ore, sia in singolo che in doppio. Agli Australian Open, su 5 set, sarà un banco di prova importante per il tennista di San Candido. La gara è in programma venerdì 26 gennaio alle ore 4.30.

Programma semifinali Australian Open: le partite di giovedì 25 gennaio

09:30 – Gauff-Sabalenka

11:00 – Yastremska-Zheng

Programma semifinali Australian Open: le partite di venerdì 26 gennaio

Djokovic Sinner 4.30

Medvedev-Zverev 9.30