Australian Open, quando gioca Sinner? Il programma dei quarti di finale: orari e diretta tv

SportFair

Prosegue lo spettacolo degli Australian Open. Oggi sono terminati gli ottavi di finale dello Slam, in corso sui campi in cemento di Melbourne ed è stato definito il quadro dei quarti di finale, al via domani.

Giornata di match importanti: il numero 1 al mondo Novak Djokovic sfiderà nella notte Fritz, mentre Sinner, numero 1 azzurro, affronterà Rublev alle 10.30 italiane.

Non ci saranno azzurre nel tabellone femminile dopo l’eliminazione di Jasmine Paolini di oggi agli ottavi di finale.

Il programma delle partite del 23 gennaio 2024

ATP

04.30 Djokovic-Fritz

10.30 Sinner-Rublev

WTA

03.00 Kostyuk-Gauff

09.00 Krejcikova-Sabalenka

Dove vedere i match degli Australian Open in TV

Le partite degli Australian Open saranno visibili sui canali Eurosport di Sky, Dazn, Tim Vision e sulla piattaforma Discovery +.