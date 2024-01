Australian Open, il programma del 20 gennaio: italiani in campo, orari e diretta tv

SportFair

Terminano domani i sedicesimi di finale degli Australian Open 2024, entranti ormai nel vivo. Jannik Sinner è l’unico italiano rimasto in corsa nel tabellone maschile: l’altoatesino ha staccato oggi il pass per gli ottavi di finale.

Mentre nel tabellone femminile resta in gioco solo Jasmine Paolini, che scenderà in campo nella notte per cercare di staccare un pass per gli ottavi dello Slam australiano.

Per l’Italia ci sarà solo lei in campo nel programma di match di domani, ma sono tante le partite da non perdere, con Hukacz, Alcaraz, Medvedev e Zverev che regaleranno sicuramente spettacolo.

Il programma dei match di domani agli Australian Open

ATP

02.00 Paul-Kecmanovic

03.30 Humbert-Hurkacz

03.30 Shang-Alcaraz

04.00 Cazaux-Griekspoor

05.30 Dimitrov-Borges

07.00 Norrie-Ruud

09.00 Auger Aliassime-Medvedev

10.30 Zverev-Michelsen

WTA

01.00 Kalinskaya-Stephens

01.00 Navarro-Yastremska

02.00 Zheng-Wang

02.30 Blinkova-Paolini

02.30 Dodin-Burel

04.00 Ostapenko-Azarenka

09.00 Swiatek-Noskova

11.00 Svitolina-Golubic

Dove vedere i match degli Australian Open in TV

Le partite degli Australian Open saranno visibili sui canali Eurosport di Sky, Dazn, Tim Vision e sulla piattaforma Discovery +.